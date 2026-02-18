La feroce difesa di Mbappé di Vinícius dopo i presunti insulti razzisti: Prestianni "non merita più di giocare Campioni"

HQ

Kylian Mbappé ha preso molto sul serio i presunti insulti razzisti contro Vinícius Jr. da parte di Gianluca Prestianni, e il giocatore del Real Madrid ha difeso con forza il compagno durante e dopo la partita allo Stadio da Luz di Lisbona, una vittoria per 1-0 del Real Madrid nei play-off di Champions League che è stata una redenzione dalla sconfitta per 4-2 di tre settimane prima.

L'incidente è avvenuto dopo che il giocatore argentino del Benfica avrebbe chiamato Vinícius "scimmia" mentre il brasiliano festeggiava. L'arbitro ha fermato la partita per dieci minuti con il protocollo antirazzismo, e le telecamere TV di Movistar hanno ripreso Mbappé che diceva "sei un fottuto razzista, sei un fottuto razzista" a Prestianni.

Più tardi, nella zona mista, Mbappé ha spiegato ai giornalisti cosa è successo: "Il numero 25 del Benfica, non voglio pronunciare il suo nome, non se lo merita, ha iniziato a parlare male con Vinícius, non è accettabile ma è già successo e succederà di nuovo. Ma poi ha sollevato la maglia per dire che Vinícius è una scimmia cinque volte, altri giocatori l'hanno sentito".

Mbappé ha detto che è importante chiarire la verità perché "ci sono 70.000 persone che non hanno fatto nulla, che sono venute qui solo per sostenere la loro squadra, ho il massimo rispetto per il Benfica e per l'allenatore, che è uno dei migliori della storia, ma questo giocatore non merita più di giocare come Campione, per me".

"La Champions League è la competizione migliore, ispira i bambini, e dobbiamo dare il miglior esempio, se permettiamo che queste cose accadano, tutti i valori calcistici non avranno valore."

Mbappé si lamentava anche che Vinícius ricevesse sempre insulti. "Vini è stato provocante prima? È possibile. Vini ha fatto qualcosa di sbagliato nella sua carriera? È possibile, ma non meriterà mai queste cose. Non riesco a capire chi dice che se lo merita, penso che siano persone che non hanno mai vissuto qualcosa del genere", ha detto in una zona mista.

Successivamente inviò un messaggio su X per sostenere il suo compagno di squadra, così come molti suoi compagni.