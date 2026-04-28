La Direttiva 8020 ha abbandonato la convenzione di denominazione The Dark Pictures per "garantire che il nostro messaggio sia chiaro"

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Se avete seguito lo sviluppo di Directive 8020, il prossimo progetto horror sviluppato da Supermassive Games, potreste notare che il titolo ha abbandonato il tag The Dark Pictures. Ora è semplicemente conosciuta come Direttiva 8020 e non The Dark Pictures: Directive 8020 come era inizialmente, e in realtà c'è una ragione molto valida per questo.

In una recente intervista con Supermassive Games, abbiamo chiesto il motivo di questo cambiamento, a cui il direttore creativo, Will Doyle, ha spiegato che si tratta principalmente di rendere il messaggio più chiaro e chiaro per i fan sia nuovi che vecchi.

"La Direttiva 8020 è ambientata nello stesso mondo condiviso dei nostri altri titoli. È un gioco narrativo intenso e ramificato in cui le tue scelte contano e controlli un cast di personaggi dove tutti possono vivere o morire. L'edizione deluxe del gioco presenta set di costumi e bambole collezionabili che mettono in risalto personaggi e mostri dei nostri precedenti giochi Dark Pictures. Quindi sì - foto al 100% scure.

"Siamo lieti di continuare la serie, ma dopo una breve pausa volevamo assicurarci che il nostro messaggio fosse chiaro per il nostro pubblico. Dopo aver concluso la prima stagione dell'antologia Dark Pictures, abbiamo condotto uno studio approfondito sui giocatori in preparazione alla Direttiva 8020. Questo studio ha rivelato che molti nuovi arrivati pensavano di dover giocare le nostre partite in sequenza - in parte a causa di termini come "Stagione".

"Per la Direttiva 8020, abbiamo scelto lo slogan "A Dark Pictures Game", che dice ai nostri fan che fa parte dell'universo condiviso, senza suggerire che sia un seguito essenziale di altri giochi della serie."

La Direttiva 8020 è all'orizzonte con piani per il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 12 maggio. Con il debutto alle porte, puoi leggere la nostra intervista completa con Supermassive Games qui.