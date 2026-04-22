La disastrosa corsa del Chelsea in Premier League, la peggiore dal 1912, e una porta sul retro intrigante verso la Champions League

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La disastrosa stagione del Chelsea è proseguita martedì con una sconfitta per 3-0 contro il Brighton & Hove Albion, che li ha portati al sesto posto e a cinque sconfitte consecutive senza segnare nemmeno un gol. Questo rappresenta un record davvero sorprendente: l'ultima volta che il Chelsea subì cinque sconfitte consecutive senza segnare fu nel 1912. E l'ultima volta che il Chelsea perse cinque partite consecutive fu nel 1993.

Questa è una buona notizia per Manchester United, Aston Villa e Liverpool, dal terzo al quinto posto in campionato, visto che si stanno consolidando nelle posizioni di Champions League, anche se il Brighton, in una corsa straordinaria, è riuscito a superare il Chelsea e a piazzarsi sesto, il che gli darebbe l'accesso a Europa League.

Tuttavia, si è presentata un'altra possibilità: se l'Aston Villa vincesse l'Europa League e si classificasse quinta in Premier League, la sesta squadra in campionato si qualificherebbe per la Champions League invece che per l'Europa League. Nessuna squadra si sarebbe qualificata per Europa League tramite la Premier League (quel posto sarebbe andato a un altro paese), ma all'Inghilterra sarebbe stato permesso di avere sei squadre in Champions League.

Questa potrebbe essere l'unica speranza per il Chelsea di giocare la Champions League... Ma ci sono nove squadre separate solo da otto punti (tra il sesto e il quattordicesimo posto) che hanno ancora possibilità matematiche di chiudere il campionato al sesto posto:



6. Brighton: 50 punti



7. Chelsea: 48 punti



8. Brentford: 48 punti



9. Bournemouth: 48 punti



10. Everton: 47 punti



11. Sunderland: 46 punti



12. Fulham: 45 punti



13. Crystal Palace: 43 punti



14. Newcastle: 42 punti



Pensi che il Chelsea si qualificherà per la Champions League la prossima stagione?