La Disney accetta di pagare una multa di 10 milioni di dollari per aver raccolto i dati dei bambini su YouTube

La Disney ha accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari dopo che la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha scoperto che stava raccogliendo dati sui bambini dai video su YouTube. La FTC ha affermato che la Disney non aveva etichettato accuratamente i suoi contenuti come Made for Kids, il che impedisce ai bambini di raccogliere i loro dati.

La FTC ha affermato che la Disney cambierà ora le sue pratiche per conformarsi al Children's Online Privacy Protection Act, che richiede il consenso dei genitori per la raccolta dei dati se un bambino ha meno di 13 anni. Andrew Ferguson, presidente della FTC, ha dichiarato quanto segue in una dichiarazione (via Variety): "Il nostro ordine penalizza l'abuso di fiducia dei genitori da parte della Disney e, attraverso un programma di revisione video obbligatorio, fa spazio al futuro della protezione dei bambini online: la tecnologia di garanzia dell'età".

"Sostenere il benessere e la sicurezza dei bambini e delle famiglie è al centro di ciò che facciamo", Ha detto la Disney in una dichiarazione. "Questo accordo non coinvolge le piattaforme digitali di proprietà e gestite dalla Disney, ma piuttosto è limitato alla distribuzione di alcuni dei nostri contenuti sulla piattaforma di YouTube. Disney ha una lunga tradizione nell'abbracciare i più alti standard di conformità con le leggi sulla privacy dei bambini e rimaniamo impegnati a investire negli strumenti necessari per continuare a essere un leader in questo spazio".

Questa non è la prima volta che YouTube è stato coinvolto nella raccolta di dati sui bambini, poiché nel 2019 la società ha pagato 170 milioni di dollari per farlo. In seguito, l'etichetta Made for Kids è stata introdotta sulla piattaforma e, sebbene gran parte delle clip e dei video Disney siano stati designati correttamente con essa, alcuni contenuti non lo sono stati.

