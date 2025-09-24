La Disney affronta il contraccolpo (di nuovo) dopo il ritorno di Jimmy Kimmel... Ed ecco perché

HQ

La Disney ha dovuto affrontare molte reazioni negative dopo la sospensione di Jimmy Kimmel. È iniziato con alcuni post arrabbiati online, e poi si è diffuso rapidamente: persone che hanno cancellato i loro abbonamenti Disney in segno di protesta. Ora, Walt Disney Company ha annunciato un'altra serie di aumenti dei prezzi di streaming per i bundle Disney+, Hulu ed ESPN, proprio mentre le ricadute della sospensione di Jimmy Kimmel continuano a innescare cancellazioni di abbonati. Mentre la società insiste sul fatto che gli aumenti sono stati pianificati molto prima della controversia, molti vedono la tempistica come un'aggiunta di carburante al contraccolpo. La mossa segna l'ennesimo aumento annuale dei costi di abbonamento, mantenendo Disney in linea con rivali come Netflix e Peacock, che hanno entrambi modificato i loro prezzi all'inizio di quest'anno. I piani con Disney+, Hulu, ESPN, con pubblicità, erano in precedenza di $ 16,99 e presto saranno di $ 19,99, secondo il sito Web della Disney.