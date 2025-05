La Disney annuncia un nuovo parco a tema in un paese che proibisce l'omosessualità Il settimo parco a tema Disney si sta già rivelando controverso anni prima ancora che inizi la costruzione.

Disney ha annunciato un nuovo parco a tema "Disneyland", il settimo in assoluto al mondo, e il primo in Medio Oriente. Si svolgerà ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, sull'isola di Yas, una destinazione turistica che offre già parchi a tema, offerte di intrattenimento e svago con un appeal internazionale. "Quello che stiamo creando con Disney ad Abu Dhabi è un mondo completamente nuovo di immaginazione, un'esperienza che ispirerà generazioni in tutta la regione e nel mondo, creando momenti magici e ricordi che le famiglie conserveranno per sempre", ha dichiarato Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi. Il parco sarà sviluppato e costruito da Miral con l'esperienza di Disney "imagineers ", ma potrebbero volerci ancora alcuni anni prima che la fase di progettazione sia completata e la costruzione inizi. "Il nostro resort ad Abu Dhabi sarà la destinazione più avanzata e interattiva del nostro portafoglio. La posizione del nostro parco è incredibilmente unica, ancorata a un bellissimo lungomare, che ci permetterà di raccontare le nostre storie in un modo completamente nuovo", ha dichiarato Josh D'Amaro, Presidente di Disney Experiences. Nel frattempo, molti fan della Disney si lamentano già del fatto che la Disney, una delle aziende "presumibilmente" più progressiste e accoglienti, stia costruendo un nuovo parco a tema in un paese che vieta l'omosessualità, punibile con il carcere, e ha ancora molte forme di discriminazione contro le donne. "Questo progetto sarà una celebrazione di ciò che è possibile quando creatività e progresso si uniscono", ha detto D'Amaro. Progressi per chi?