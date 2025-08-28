La Disney cancella il remake live-action del classico d'animazione

HQ

La Disney ama i suoi remake live-action, e quando si vedono i numeri al botteghino di film come Lilo & Stitch, è difficile non capire perché il Topo sia così appassionato di tornare ai successi del passato. Tuttavia, non tutti i remake arrivano al cinema, come dimostra il recente annuncio del remake di The Aristocats della Disney.

Questo viene da Score: The Podcast, in cui Questlove ha annunciato che non avrebbe più girato il suo film sugli Aristogatti grazie a un cambio di leadership della Disney. "È arrivata una nuova amministrazione, e poi ho pensato: 'Ok, beh, questo è quello che ho intenzione di fare, e papà, canta e balla, e qui ci sono alcuni esempi di musica e c'è un team con cui sto lavorando dadada'", ha detto (trascrizione tramite MickeyBlog). "Mi sarebbe piaciuto fare quel progetto, ma ce ne sono altri 20 a cui posso arrivare [...] ci sono letteralmente altri quattro film. Lavorerò fino al 2029, 2030. Quindi, non era destino che accadesse. Forse accadrà in futuro".

La Disney ha cancellato alcuni remake live-action in passato, vale a dire La spada nella roccia e Bambi, e considerando come alcuni dei suoi recenti sforzi non abbiano esattamente colpito nel segno, forse sta adottando un approccio più cauto nel riportare i vecchi classici sul grande schermo.