La Disney ha rilasciato un'ora di danza di Mon Mothma dalla stagione 2 di Andor

Gli spettatori della seconda stagione di Andor hanno chiesto di più del banger che suona al matrimonio della figlia di Mon Mothma, Leida, nell'episodio 2, e ora Disney e Star Wars hanno risposto alle loro preghiere.

Sul canale YouTube ufficiale di Star Wars, puoi dare un'occhiata a un'ora di Mon Mothma che balla sulla canzone che senti nell'episodio 2. Questo banger è un remix di Niamos! di Nicholas Britell, che recita nella prima stagione del prequel di successo di Star Wars.

Il video ha già accumulato oltre 200.000 visualizzazioni in un giorno, mostrando quante persone vogliono fare festa con Mon Mothma. Ad essere onesti, nonostante il matrimonio sia stato un tumulto emotivo per Mon, per il resto sembrava un grande momento.

