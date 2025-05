La Disney sta già pianificando i sequel del remake live-action Lilo & Stitch

HQ

Sembra che la Disney abbia grandi progetti per l'IP Lilo & Stitch oltre al remake live-action che è appena uscito nelle sale del Regno Unito e sta per uscire in tutto il mondo. Sembra che la Disney si aspetti che molti di noi si innamorino perdutamente del piccolo alieno blu, e sta persino pianificando dei sequel.

Questo secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, che indica che il film potrebbe aprire un weekend da 150 milioni di dollari negli Stati Uniti, battendo Mission Impossible: The Final Reckoning con un certo margine. Con un budget di produzione di 100 milioni di dollari, con un po' di successo al botteghino mondiale, Stitch potrebbe iniziare a far guadagnare al Topo un bel profitto.

Il film originale non è andato molto bene per la Disney al botteghino. Ha incassato 273 milioni di dollari, che è un sacco di soldi, ma rispetto ad altri film più dimenticati come Chicken Little e Bolt, non è riuscito a pescare. Tuttavia, il merchandising di Stitch è stato un settore in forte espansione, crescendo fino a 2.6 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024, diventando uno dei franchise più venduti della Disney.

Più film, ovviamente, significano più opportunità di merchandising, e il merchandising acquistato significa che le persone sarebbero interessate a più film. Lilo & Stitch ha visto un paio di sequel e una serie spin-off in passato, quindi c'è ancora molto materiale da adattare al live-action.