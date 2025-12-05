La divisione Warner Bros. Games sarà inclusa nella mega acquisizione da parte di Netflix

HQ

Proprio di recente, siamo rimasti tutti davvero scioccati e sconvolti quando Netflix ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Warner Bros. per acquisire il colosso della produzione per una somma immensamente elevata di 82,7 miliardi di dollari. Sono state poste molte domande su come funzionerà questo per quanto riguarda lo streaming, la produzione di film e TV, ma noi giocatori volevamo anche sapere come il grande accordo avrebbe influenzato il futuro di Warner Bros. Games e dei suoi sviluppatori first-party.

Come parte di una recente conference call, come osservato da Game Developer, è stato menzionato direttamente da un portavoce Warner Bros. Discovery che la divisione Warner Bros. Games sarà inclusa nella vendita a Netflix.

Questo significa che Harry Potter esperti Avalanche Software (Hogwarts Legacy ) e Portkey Games (Quidditch Champions ), Mortal Kombat creatore NetherRealm Studios, Suicide Squad e Batman: Arkham creatore Rocksteady Studios, Lego masters TT Games, Gotham Knights sviluppatore Warner Bros. Games Montreal, e gli studi di supporto a New York, Boston e San Francisco potrebbero presto far parte dell'iniziativa Netflix Games.

Per quanto riguarda cosa significhi questo per il loro futuro, resta da vedere, dato che, sebbene Netflix non abbia avuto grandi momenti nel settore dei videogiochi, non ha nemmeno avuto sotto il suo controllo sviluppatori di queste dimensioni e potenziali. Inoltre, Warner Bros. è stato francamente pessimo nella gestione dei suoi sforzi videoludicici ultimamente, quindi sicuramente non può andare molto peggio, giusto?