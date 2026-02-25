La dolce colonna sonora di Super Mario Land 2 ha aggiunto Nintendo Music

HQ

Ora l'app Nintendo Music è diventata ancora migliore. Nintendo ha aggiunto la musica di una delle avventure più straordinarie di Mario, il purtroppo sottovalutato e dimenticato Super Mario Land 2: Six Golden Coins.

È stato rilasciato per Game Boy nel 1992 ed è in qualche modo un anello mancante tra il primo Super Mario Land e Super Mario World. In questo gioco, Mario aveva una mappa del mondo da navigare e animazioni che sembravano prese dal gioco per Super Nintendo. Se Mario mangiava una carota, diventava Mario Coniglio, cosa che persino Nintendo stessa sembra aver dimenticato.

Il gioco è stato sviluppato da Nintendo R&D1 (il team di Metroid) sotto la guida di Gunpei Yokoi, il che potrebbe spiegare perché differisce così tanto dagli altri giochi di Mario sia per gameplay che per storia... E l'unica prova di questa gemma oggi è che una certa testa avida sopravvive. Sì, questo è il titolo dove Wario ha debuttato.

Detto ciò, rilassati e goditi la colonna sonora. Se vuoi giocarci da solo, Super Mario Land 2: Six Golden Coins è incluso con Switch Online + Expansion Pack.