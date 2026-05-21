La domanda di adesivi Panini per la Coppa del Mondo supera di gran lunga l'offerta, e l'intera collezione potrebbe costare oltre 1.500 euro

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L'entusiasmo per la Coppa del Mondo 2026 si fa sentire nella collezione ufficiale di adesivi Panini, uscita un mese fa, ma ha superato tutte le aspettative: le borse, valutate 1,5 euro con sette adesivi ciascuna, stanno finendo in molti negozi, con gli utenti che spesso ordinano scatole intere. Lo stesso accade con l'album, valutato 5 euro: secondo uno studio di RTVE, ora è praticamente impossibile trovare l'album e gli adesivi, sia nei negozi fisici, nelle edicole tradizionali o persino sul sito ufficiale di Panini.

RTVE chiese a una proprietaria di un'edicola a Madrid, e lei spiegò che "la gente arriva disperata, chiedendo intere scatole di confezioni di adesivi, e noi non abbiamo nulla." Spiega che riceve più di 300 persone che chiedono adesivi al giorno, quindi ha implementato il razionamento: "Do priorità ai bambini rispetto agli adulti e vendo solo due pacchetti per cliente."

La moda degli adesivi per la Coppa del Mondo non è nuova, ma si fa sentire soprattutto in Spagna, che è una delle favorite per la Coppa quest'anno. Ma si sente anche in altri paesi (l'album è venduto in 130 paesi): "La mania degli adesivi è la stessa; è una situazione che ci ha travolti", ha ammesso un dirigente di Panini Spagna chiesto da RTVE.

Quanto costerebbe completare la collezione di adesivi della Coppa del Mondo 2026?

Quest'anno, con più squadre (48 invece delle solite 32), la collezione è più ampia: l'album conta 112 pagine e 980 adesivi, inclusi 68 adesivi speciali. Con l'album che costa 5 euro e ogni pacchetto da sette costa 1,5 euro, e utilizza un algoritmo per calcolare i duplicati, RTVE stima che servirebbero tra 1.000 e 1.500 sacchetti per trovare tutti gli adesivi, quindi oltre 1.500 euro.

Certo, i collezionisti sono incoraggiati a scambiare duplicati, ma con la dimensione enorme dell'album, costerebbe comunque un sacco di soldi... che li trasformeranno in oggetti da collezione preziosi in futuro.