La doppiatrice di Zelda commenta su un possibile ruolo nel film The Legend of Zelda: "Non saprei dirlo in un senso o nell'altro"

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È un momento eccellente per essere fan di The Legend of Zelda, dato che questo novembre arriverà l'ultimo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2. Seguirà poi Hyrule Warriors: Age of Calamity sul sistema ibrido successore a febbraio 2027 come parte di una Definitive Edition, e questo è in anticipo anche al debutto live-action The Legend of Zelda Movie nei cinema.

Con così tanti contenuti di Zelda in programma, dobbiamo presumere che sia un ottimo momento anche per essere Patricia Summersett, dato che l'attrice è nota per essere la voce della Principessa Zelda, più recentemente nei giochi Hyrule Warriors e in The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Quello che in realtà non sappiamo è se Summersett avrà un ruolo nel remake di Ocarina of Time o allo stesso modo se Sony e Nintendo renderanno omaggio alla leggendaria serie di videogiochi che si estende per 40 anni facendo apparire la sua doppiatrice di Zelda in qualche ruolo minore nel film. Detto ciò, questo può spesso accadere con gli adattamenti videoludicici (non ultimo con Troy Baker e Ashley Johnson nella serie The Last of Us di HBO Max, solo per fare un esempio).

Parlando di questa situazione, Summersett ha dato a Variety un piccolo assaggio di ciò che potrebbe essere in programma:

"Non potrei rispondere in un modo o nell'altro. Certo, sono un NDA ambulante, un po' nella terra nomade del mondo. Voglio dire, adoro quando fanno questo per i doppiatori e spero che diventi una cosa che verrà sempre implementata in futuro, man mano che tutte le tecnologie si fondono e i videogiochi vogliono essere più simili al cinema e il cinema vuole essere più videogiochi. Questo riconoscimento è bello, ma non potrei dirlo in un senso o nell'altro."

Parlando di Bo Bragason che ha preso le redini come Principessa Zelda, almeno in versione live-action, Summersett ha addirittura aggiunto: "Per quanto riguarda le diverse versioni di Zelda, non potrei sapere, dato che non è ancora stato pubblicato, come potrebbe influenzare il mio modo di pensare di Zelda in generale. Lascio molto spazio aperto a ogni tipo di interpretazione diversa che persone diverse portano al progetto. Allo stesso modo in cui qualcuno porta qualcosa in una nuova serie di Harry Potter o in un James Bond o in qualcosa di simile che ha un elemento narrativo ciclico con diversi archetipi ripetuti."

Andrete al cinema per vedere The Legend of Zelda quando debutterà il 30 aprile 2027?