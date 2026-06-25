La doppietta di Vinícius aiuta il Brasile ad andare in classifica mentre la Scozia aspetta che le altre squadre conoscano il loro destino

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Una doppietta di Vinícius Jr. (che avrebbe potuto essere una tripletta ma il gol è stato annullato dopo un leggero tocco su un difensore scozzese, lasciando il giocatore del Real Madrid a protestare veementemente dicendo "è una vergogna"), e un'altra dell'attaccante del Manchester United Matheus Cunha, hanno aiutato il Brasile a qualificarsi come leader del gruppo dopo una vittoria per 3-0 contro la Scozia, e giocherà contro Giappone, Svezia o Paesi Bassi nei terzi di finale.

È stata anche la partita in cui Neymar è tornato dall'infortunio, debuttando al suo quarto Mondiale, saltando nello stesso momento di Endrick, negli ultimi dieci minuti, per il suo debutto in Coppa del Mondo. La partita si è giocata contemporaneamente al Marocco che ha rimontato per battere Haiti 4-2, chiudendo con gli stessi punti del Brasile, ma con una differenza reti peggiore.

Haiti è stata eliminata nonostante abbia segnato i suoi primi gol nella storia della Coppa del Mondo (uno è stato un autogol, l'altro un incredibile tiro da lontano di Wilson Isidor), e ora la Scozia aspetta con ansia che si giochino le altre partite per sapere se si qualifica come una delle otto migliori terze squadre... Ma con soli 3 punti e -3 di differenza reti, potrebbe essere una possibilità molto remota.