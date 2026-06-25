Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

La doppietta di Vinícius aiuta il Brasile ad andare in classifica mentre la Scozia aspetta che le altre squadre conoscano il loro destino

Il Brasile batte la Scozia 3-0 e il Marocco batte Haiti 4-2, la Scozia potrebbe ancora qualificarsi matematicamente.

HQ

Una doppietta di Vinícius Jr. (che avrebbe potuto essere una tripletta ma il gol è stato annullato dopo un leggero tocco su un difensore scozzese, lasciando il giocatore del Real Madrid a protestare veementemente dicendo "è una vergogna"), e un'altra dell'attaccante del Manchester United Matheus Cunha, hanno aiutato il Brasile a qualificarsi come leader del gruppo dopo una vittoria per 3-0 contro la Scozia, e giocherà contro Giappone, Svezia o Paesi Bassi nei terzi di finale.

È stata anche la partita in cui Neymar è tornato dall'infortunio, debuttando al suo quarto Mondiale, saltando nello stesso momento di Endrick, negli ultimi dieci minuti, per il suo debutto in Coppa del Mondo. La partita si è giocata contemporaneamente al Marocco che ha rimontato per battere Haiti 4-2, chiudendo con gli stessi punti del Brasile, ma con una differenza reti peggiore.

Haiti è stata eliminata nonostante abbia segnato i suoi primi gol nella storia della Coppa del Mondo (uno è stato un autogol, l'altro un incredibile tiro da lontano di Wilson Isidor), e ora la Scozia aspetta con ansia che si giochino le altre partite per sapere se si qualifica come una delle otto migliori terze squadre... Ma con soli 3 punti e -3 di differenza reti, potrebbe essere una possibilità molto remota.

La doppietta di Vinícius aiuta il Brasile ad andare in classifica mentre la Scozia aspetta che le altre squadre conoscano il loro destino
A.RICARDO / Shutterstock

This post is tagged as:

SportfootballNazionale brasilianaCoppa del mondoVinícius Jr


Caricamento del prossimo contenuto