La drammatica gara della MotoGP ad Austin porta più emozioni dopo l'incidente di Marc Márquez

Proprio quando la MotoGP iniziava a diventare prevedibile, la terza gara della stagione al Circuit of the Americas di Austin, negli Stati Uniti, ha portato un colpo di scena che ha livellato il campo tra i tre contendenti al titolo: Marc Márquez, Álex Márquez e Francesco Bagnaia. È stato un drammatico Gran Premio delle Americhe, in cui Marc Márquez, che fino a quel momento aveva avuto un record perfetto in volata e gare, è caduto e si è ritirato dalla gara.

La gara è iniziata con un ritardo, poiché pochi minuti prima dell'inizio della gara, Marc ha optato per andare in pit lane per cambiare moto, dotate di pneumatici slick. Queste "circostanze senza precedenti", come spiegato da Mike Webb, direttore di gara, hanno indotto a decidere di ritardare la partenza della gara come misura di sicurezza. Quando la gara è iniziata, Marc ha preso il comando come al solito - ha vinto sette volte su quel circuito - ma una caduta al nono giro gli ha fatto perdere troppi secondi, finendo per ritirarsi perché alla sua moto mancava la pedana destra a causa della caduta.

Pecco Bagnaia, sapendo che era ora o mai più se voleva rimanere in campionato, ha corso in modo aggressivo e questo gli ha dato i suoi frutti, guadagnando la sua prima vittoria nel GP del 2025, lasciandolo a soli 12 punti dalla vetta... che è guidato da Álex Márquez, il fratello meno vincente di Marc, che guida il campionato MotoGP per la prima volta nella sua vita, grazie a tre secondi posti di fila.

Dopo il Gran Premio delle Americhe, Álex Márquez guida la classifica con 87 punti, seguito da Marc Márquez con 86 punti e Francesco Bagnaia con 75 punti. La prossima gara si svolgerà in Qatar dall'11 al 13 aprile.