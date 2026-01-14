La Dreame Nebula Next 01 con +1800 cavalli sarà prodotta in Germania

HQ

Sebbene Dreame sia principalmente conosciuta per i suoi prodotti domestici come gli aspirapolvere robotici, il suo ultimo prodotto è, beh, molto diverso.

Sono state mostrate tre concept car, tra cui un prototipo della Nebula Next 01, un EV quadruplo da 1.876 CV che Dreame spera di poter iniziare a produrre in Europa—più precisamente in una fabbrica Tesla alla periferia di Berlino, in Germania.

Questo è ben oltre ciò che le altre due auto elettriche presenti al salo—i due modelli Kosmera—possono produrre, con velocità e potenza che rivaleggiano sia con la Porsche Taycan che con i modelli SU7 e YU7 di Xiaomi.

L'auto è dotata di grandi pinze freno gialle, fanali posteriori a LED a tutta larghezza e moderni fari a forma di L. Il design gli conferisce un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,1815, secondo Dreame, grazie a "aerodinamiche avanzate", e il peso viene mantenuto basso grazie all'uso esteso della fibra di carbonio.

Anche se il prezzo non è ancora stato reso pubblico, l'auto è destinata a essere messa in vendita il prossimo anno. Dato che ha una "super boost mode" per i sorpassi che può aumentare momentaneamente la potenza del 30%—secondo Dreame—probabilmente sarà uno scenario del tipo "se serve chiedere, non puoi permettertelo".

Poiché Gamereactor ha trattato ampiamente i veicoli elettrici, speriamo che questa vettura venga prodotta, oltre a offrire l'opzione di un test drive.

Dreame

Dreame