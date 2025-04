La durata della batteria di Nintendo Switch 2 sarà simile a quella dello Switch originale, e questo non è buono

HQ

Uno dei dettagli che potrebbe essere passato inosservato dopo tutte le informazioni su Nintendo Switch 2 è la durata della batteria. Nintendo non ne ha parlato sul Direct, ma sul sito hanno confermato quanto durerà la batteria... E non è troppo buono. In effetti, è più corto dell'originale Nintendo Switch.

Secondo il sito web, la batteria agli ioni di litio avrà una durata di circa 2-6,5 ore. Dicono che sia una stima, a seconda dei giochi e delle condizioni di utilizzo. Per caricarlo, dovrai attendere circa 3 ore, quando è in carica in modalità di sospensione.

Lo Switch originale, lanciato nel 2017, aveva una durata della batteria di 2,5-6,5 ore, sempre a seconda del gioco. È diventato uno dei più grandi fastidi quanto sia durato mentre si giocava a Zelda Breath of the Wild. Mario Kart World sarà così impegnativo? Nintendo ha migliorato significativamente la batteria con Switch OLED (da 4,5 a 9 ore) e Switch Lite dura dalle 3 alle 7 ore.