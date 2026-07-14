La durata di Avengers: Doomsday è stata rivelata, sarà più breve di tre ore

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È quasi ora che il prossimo grande film cinematografico degli Avengers arrivi, dato che Avengers: Doomsday uscirà nelle sale di tutto il mondo il 18 dicembre, la stessa data in cui arriva anche Dune: Parte Tre.

Detto ciò, sono state rivelate due informazioni principali sulla seconda e ultima edizione cinematografica dell'Universo Cinematografico Marvel per il 2026 (dopo Spider-Man: Brand New Day).

Per prima cosa, ci è stato detto che i biglietti inizieranno a essere messi in vendita già dalla prossima settimana, il 20 luglio. Questo sarà per chi vuole ottenere un'anteprima o una prima proiezione nei cinema più affollati del mondo nelle principali città che offrono la piattaforma Infinity Vision, che è fondamentalmente il concorrente IMAX della Marvel poiché Dune: Parte Tre conquisterà la maggior parte delle schermate IMAX tra fine dicembre e inizio gennaio.

Per il resto, The Hollywood Reporter è stato informato della durata di Avengers: Doomsday, con il film previsto per una durata di 165 minuti (due ore e 45 minuti), il che lo renderebbe più breve di Avengers: Endgame, ma più lungo di Avengers: Infinity War, essendo così uno degli sforzi più potenti della Marvel. Va notato che la durata può variare man mano che vengono effettuati i montaggi alla versione finale del film.

Marvel dovrebbe anche riportare Endgame nelle sale a settembre nel formato Infinity Vision, un progetto che potrebbe portare il film a spodestare Avatar come la mossa di maggior incasso di sempre, se riuscirà a generare 125 milioni di dollari di biglietti.

Non vedi l'ora di vedere Avengers: Doomsday ?