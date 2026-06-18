La Esports World Cup sta investendo 2 milioni di dollari nell'ambito del suo Programma di Creatori

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La Esports Foundation, sostenuta dall'Arabia Saudita, continua a impegnarsi nel mondo degli esports semplicemente investendo una grande somma di denaro nel settore. Offrendo tornei importanti con milioni di dollari in palio, e tutto in location ampie ed entusiasmanti, l'organizzazione punta a diventare leader in tutto ciò che riguarda gli esports.

Anche se questo non è una novità, dato che negli ultimi anni abbiamo avuto diversi tornei di Esports World Cup, ciò che è un po' diverso riguarda il modo in cui il festival di quest'anno cercherà di coinvolgere la comunità che circonda gli esports.

La Esports Foundation ha annunciato un Programma per Creatori, il cui obiettivo è mettere a disposizione 2 milioni di dollari per incoraggiare i creatori a co-trasmettere i tornei offerti, completare le sfide, scalare una classifica con le loro comunità e poi raccogliere i frutti di questo sforzo. Il programma copre sia la Coppa del Mondo Esports a Parigi questo luglio e agosto, sia la Esports Nations Cup che si terrà a novembre.

I potenziali creatori possono ora candidarsi per unirsi al programma, che offre una serie di altri premi e premi, tra cui carte regalo, tecnologia, vacanze pagate e, naturalmente, anche premi in denaro.