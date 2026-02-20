La FA non farà pagare al proprietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, per i suoi commenti sugli immigrati

HQ

Il proprietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ha davvero sbagliato quando ha detto che il Regno Unito era stato "colonizzato dagli immigrati", ma le sue parole non avranno ulteriori repertori oltre al clamore pubblico. La Football Association ha informato venerdì pomeriggio che non avrebbe incriminato Ratcliffe per i suoi commenti, ma gli ha inviato un promemoria delle "sue responsabilità come partecipante al calcio inglese durante le interviste ai media" (tramite BBC).

Ratcliffe ha pronunciato quelle parole in un'intervista a Sky News il 12 febbraio. "Non puoi avere un'economia con nove milioni di persone che ricevono sussidi e enormi livelli di immigrati che arrivano. Voglio dire, il Regno Unito è stato colonizzato. Sta costando troppo. Il Regno Unito è stato davvero colonizzato dagli immigrati, vero?"

Dopo che i suoi commenti sono stati criticati persino dal Primo Ministro britannico Keir Starmer, che ha definito quelle parole "offensive e torpe", Ratcliffe si è poi scusato dicendo: "Mi dispiace che la mia scelta del linguaggio abbia offeso alcune persone nel Regno Unito e in Europa e abbia suscitato preoccupazione, ma è importante sollevare la questione dell'immigrazione controllata e ben gestita che supporti la crescita economica".

Le parole di Ratcliffe furono condannate dal gruppo di tifosi del club. Il Manchester United stesso non ha fatto riferimento diretto alle parole di Ratcliffe, ma ha inviato una lunga dichiarazione in cui afferma che "vanno di essere un club inclusivo e accogliente", citando le loro iniziative per l'uguaglianza.