La faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson è finita: l'attore di Dom Toretto celebra The Smashing Machine

Non è un segreto che ci sia stato un divario tra gli attori Vin Diesel e Dwayne Johnson, nonostante i due abbiano lavorato insieme in diversi grandi film teatrali del franchise Fast and Furious. In effetti, la cosiddetta faida tra i due ha avuto un impatto sulla narrazione più ampia della serie, ma sembra che, man mano che iniziano a prendere forma i lavori per l'ultimo capitolo conclusivo, l'ascia sia stata sepolta e che i due siano tornati in buoni rapporti.

Lo diciamo perché ora Diesel ha parlato su Instagram del The Smashing Machine di Johnson, con l'attore di Dom Toretto che loda l'attore di Luke Hobbs per i suoi sforzi nel ruolo del combattente MMA Mark Kerr.

Diesel inizia parlando di come conosca personalmente Kerr e di come il combattente lo abbia addestrato per il primo film XXX, tutto questo prima di passare a "celebrare Dwayne" e di come "la gente non capisca cosa serve per mantenere una percezione globale ogni singolo giorno." Diesel osserva che il suo tempo di lavoro con Johnson ha portato a "una delle coppie più dinamiche del cinema, due personalità forti che si sono spinte a vicenda e hanno creato qualcosa di indimenticabile," e come il periodo di Johnson come Hobbs sia stato presentato con "pieno impegno e abbia lasciato un segno indelebile nella hall of fame dei personaggi della Universal."

Quindi sicuramente questo significa che finalmente vedremo la coppia condividere di nuovo lo schermo per Fast 11 (X - Part 2 ?) quando questo arriverà?