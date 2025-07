La fame attanaglia Gaza: dieci persone muoiono di fame nella Striscia di Gaza mentre Israele nega la mancanza di risorse e spara alle code per il cibo

HQ

Le ultime notizie su Gaza . Posso pensare solo a una cosa peggiore che morire di fame, ed è vedere i tuoi figli morire di fame. Nella Striscia di Gaza questo incubo è la dura realtà che più di 1,5 milioni di persone affrontano ogni giorno mentre la punizione e i bombardamenti di Hamas da parte di Israele persistono. La guerra ha provocato il caos non solo cancellando dalla mappa qualsiasi struttura della Striscia alta più di due piani, ma ha lasciato la sua popolazione senza rifornimenti o accesso agli aiuti.

Questo pomeriggio la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), un'organizzazione sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele, ha riferito (grazie, BBC) dell'ingresso a Gaza di 13 camion carichi di patate da distribuire ai rifugiati e agli sfollati. Ciò avviene dopo che più di un centinaio di organizzazioni indipendenti (tra cui rappresentanti delle Nazioni Unite) hanno denunciato una carestia di classe 5 (catastrofica) sulla popolazione, dove circa dieci persone al giorno muoiono di malnutrizione pura.

Questo è particolarmente drammatico nell'unico ospedale rimasto in piedi a Gaza, dove si sostiene che le donne incinte e malnutrite sono alla disperata ricerca del futuro. L'agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva (UNFPA) mette in guardia contro "esiti catastrofici delle nascite" a Gaza a causa di "fame, traumi psicologici e collasso dell'assistenza sanitaria".

Queste condizioni, avverte l'UNFPA, "minacciano la sopravvivenza di un'intera generazione".

Israele ha anche avvertito al quartier generale delle Nazioni Unite a New York che non rinnoverà molti dei dipendenti dell'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite OCHA perché, sostiene, "sono legati ad Hamas".