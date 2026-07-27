La fame globale sta diminuendo drasticamente, secondo un nuovo rapporto

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Sebbene negli ultimi anni ci siano stati molti titoli negativi sullo stato del mondo, ci sono molte tendenze che si muovono nella direzione giusta. Un esempio viene da The State of Food Security and Nutrition in the World 2026, che ha pubblicato un nuovo rapporto che mostra che la fame globale è diminuita drasticamente.

Sebbene il 7,8% della popolazione mondiale non abbia ancora abbastanza da mangiare, quella percentuale è scesa dal 35% del 1970. Naturalmente, dovrebbe scendere allo 0%, quindi c'è ancora del lavoro da fare, ma il rapporto afferma che si prevede che un ulteriore 20% verrà sollevato per fame nel resto di questo decennio.