La famiglia di Charlie Kirk, la moglie, si trovano faccia a faccia con il presunto assassino

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L'udienza è iniziata per determinare se il presunto assassino dell'attivista conservatore statunitense Charlie Kirk sarà processato. I pubblici ministeri dello Utah hanno presentato le loro prove contro Tyler Robinson, 23 anni, che si ritiene abbia ucciso Kirk il 10 settembre 2025 nel campus della Utah Valley University.

La moglie di Kirk, Erika Kirk, era presente all'udienza, così come la famiglia dell'attivista, inclusi sua madre, suo padre e sua sorella. Anche alla famiglia di Kirk si unì il figlio del presidente, Donald Trump Jr. Kirk era un noto sostenitore e sostenitore del presidente statunitense Donald Trump.

"Ogni procedimento giudiziario serve come doloroso promemoria della sua morte e della perdita che ha influenzato irrevocabilmente le nostre vite e quelle dei suoi figli", hanno dichiarato Erika Kirk, i genitori di Kirk e sua sorella in una dichiarazione tramite la BBC. "Per rispetto del processo giudiziario, non commenteremo ulteriormente in questo momento. Chiediamo di mantenere la privacy mentre affrontiamo questo processo e un immenso dolore."

Nuove riprese, testimonianze di testimoni e prove sono apparse come parte dell'udienza, che fungeranno da modo per un giudice di determinare se ci sono prove sufficienti affinché i procuratori presentino un caso davanti a una giuria. Gli avvocati di Robinson hanno interrogato testimoni e le prove mostrate per identificare come e perché sia stato nominato come presunto sparatore. Robinson non ha ancora fatto un patteggiamento contro le accuse.