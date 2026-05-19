La famiglia di João Pedro si è riunita per vedere la rosa di Ancelotti per i Mondiali, solo per rimanere delusa

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Una delle assenze più sorprendenti dalla rosa di Carlo Ancelotti per la Nazionale brasiliana per la Coppa del Mondo 2026 è stata l'attaccante João Pedro, che gioca per il Chelsea e ha segnato 20 gol e fornito 9 assist in questa stagione. Dopotutto Neymar era incluso nella lista, ma Pedro no, nonostante si fosse ampiamente previsto per essere convocato dopo aver fatto sei presenze negli ultimi due anni con il Brasile.

Secondo rapporti dal Brasile, tramite AS, Ancelotti e la Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) avevano due liste pronte da leggere alla conferenza stampa: una con João Pedro invece di Neymar, e quella finalmente annunciata, con Neymar invece di Pedro. A quanto pare, la lista era stata fatta solo poche ore prima dell'annuncio e hanno continuato ad aspettare ancora più a lungo la conferma da Santos che Neymar non avesse avuto problemi medici durante la partita di domenica contro Coritiba, dove avrebbe avvertito fastidio al polpaccio (la stessa partita in cui è stato stranamente sostituito per errore ufficiale).

Secondo queste informazioni, Neymar era la prima scelta per Ancelotti, ma João Pedro era il piano di riserva pronto a usare nel caso Neymar si fosse infortunato, e prepararono entrambe le liste. Quando Ancelotti e i dirigenti del calcio brasiliano hanno avuto la conferma che Neymar non era infortunato, l'allenatore italiano ha letto il nome di Neymar invece di quello di Pedro.

"È stato molto difficile scegliere questi 26 giocatori. La concorrenza in questo paese è molto, molto alta. So che alcuni giocatori che sono stati con noi quest'anno saranno infelici", ha detto Ancelotti. "Ci dispiace molto per João Pedro, perché con la stagione che ha fatto in Europa, meritava di essere in questa lista. Ma, purtroppo, e con tutto il rispetto, abbiamo scelto un altro giocatore. Siamo molto dispiaciuti per João Pedro, come per tutti gli altri."

João Pedro reagisce mentre tutta la sua famiglia si riunisce delusa

Sui social media è stato registrato un momento straziante: tutta la famiglia di Pedro, riunita per guardare la conferenza stampa in diretta, sperando di sentire il nome di Pedro da Ancelotti... solo per non essere mai detto.

Ore dopo, Pedro ha inviato una dichiarazione sui social media. "Ho cercato di dare il meglio di me in ogni momento. Purtroppo, non è stato possibile realizzare questo sogno di rappresentare il mio paese in una Coppa del Mondo, ma rimango calmo e concentrato, come cerco sempre di essere. Gioie e frustrazioni fanno parte del calcio", aggiungendo che ora sarà un altro tifoso che tiferà da casa... con un possibile trasferimento al Barcellona all'orizzonte.