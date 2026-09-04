La famiglia di Steve Irwin ricorda l'icona della fauna selvatica vent'anni dopo la sua tragica scomparsa

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Steve Irwin, il conservazionista australiano noto soprattutto come il "Cacciatore di Coccodrilli", è venuto a mancare vent'anni fa oggi, il 4 settembre 2006. Durante le riprese di un documentario nella Grande Barriera Corallina, Irwin è stato trafitto mortalmente al petto da una razza. Decenni dopo la sua tragica scomparsa, la sua famiglia ricorda il "papà supereroe" che era.

Bindi Irwin, anch'essa ambientalista, ha raccontato i suoi ricordi con suo padre in un post sui social media (catturato dalla BBC News). "Ho sempre pensato che l'eredità di mio padre fosse la conservazione della fauna selvatica; a quanto pare, la sua eredità è l'amore. Per il nostro pianeta e per gli uni per gli altri," ha scritto.

Bindi, ora 28 anni, ha una figlia di cinque anni e dice di "sentirsi completamente amata dal suo 'nonno coccodrillo' senza averlo mai incontrato." Anche Terri Irwin, moglie di Steve, ha pubblicato un post ricordando l'occasione, caricando un video di Steve che parla dell'impatto della nascita di sua figlia.

Steve ha anche un figlio, Robert, 22 anni, che ha pubblicato una foto del padre che lo teneva in braccio da bambino con la didascalia: "La tua eredità è per sempre."