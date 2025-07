La famosa unità Switch 2 che è stata distrutta con una cucitrice è stata venduta per $ 250.000

HQ

Come forse ricorderete, c'è stata una bella protesta online quando è stato rivelato che Gamestop ha spillato le ricevute a Switch 2 scatole dopo l'acquisto... e ha guidato la graffetta direttamente attraverso lo schermo. Questa è diventata una storia virale e, come abbiamo riportato la scorsa settimana, il dispositivo è stato successivamente messo su eBay.

Il denaro raccolto doveva andare in beneficenza (Children's Miracle Network Hospitals ), e si è rivelato essere una bella somma. L'unità ora riparataSwitch 2 è stata venduta per $ 250.000, che può sembrare costosa, ma includeva anche la cucitrice in questione.

E con ciò, StapleGate dovrebbe essere considerato concluso, anche se non sarà mai dimenticato.