La fase di campionato della UEFA Conference League termina stasera: tutte le partite e chi può qualificarsi
La sesta delle 6 giornate si svolge giovedì 18 dicembre.
Le competizioni europee si concludono questa settimana con l'ultimo turno della UEFA Conference League, la competizione europea per club di terzo livello, che conclude la fase di campionato oggi, giovedì 18 dicembre. Oggi conosceremo la classifica finale della lega a sei partite, con le prime 8 che avanzano agli ottavi di finale e le squadre classificate dal 9º al 24º che andranno a uno spareggio a eliminazione diretta.
Finora, nove squadre hanno già confermato il loro posto per la fase successiva, ma nessuna sa con certezza se si qualificheranno tra le prime 8. Questi sono:
- Strasburgo
- Shaktar Donetsk
- Rakow Czestochowa
- AEK Atene
- Samsunspor
- Sparta Praga
- Rayo Vallecano
- Magonza 05
Nel frattempo, le seguenti squadre sono già state eliminate e non possono più finire tra le prime 24:
- Dynamo Kyiv
- Hacken
- Legi
- Varsavia
- Slovan Bratislava
- Hamrun Spartans
- Aberdeen
- Shelbourne
- Shamrock Rovers
- Rapid Wien
Ogni partita inizia alla stessa ora stasera, poiché il risultato di una partita può avere conseguenze sull'altra:
Giovedì 18 dicembre 2025: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Mainz vs Samsunspor
- Sparta Praha vs Aberdeen
- AEK Atene vs Universitatea Craiova
- AEK Larnaca vs Shkëndija
- AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok
- Crystal Palace vs KuPS Kuopio
- Shakhtar Donetsk vs Fiume
- Dynamo Kyiv vs Noah
- Losanna-Sport vs Fiorentina
- Zrinjski vs SK Rapid
- Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps
- Celje vs Shelbourne
- Omonoia vs Raków
- Strasburgo vs Breidablik
- Rayo Vallecano vs Drita
- Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans
- Sigma Olomouc vs Lech Poznań
- Slovan Bratislava vs Häcken
Segui qualche squadra della UEFA Conference League in questa stagione?