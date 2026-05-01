La fazione dimenticata dell'Impero riceve finalmente l'attenzione che merita nel DLC Lords of the End Times di Total War Warhammer III

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Va detto che Middenland ha un po' più di contenuti rispetto ad altre fazioni di Total War: Warhammer, ma anche se per anni Boris Todbringer ha avuto il suo modello e le sue abilità, solo ora la sua provincia natale viene sviluppata in una vera e propria fazione da campagna, completa di nuove unità, l'affermazione di Boris come leggendario lord, e altro ancora.

Come parte dello stream Total War Show & Tell ospitato da Creative Assembly (seguito da PC Gamer), abbiamo visto che Middenland avrà un focus specifico nel prossimo DLC Lords of the End Times per Total War: Warhammer III. Boris sarà il suo leader e darà un'atmosfera molto più aggressiva di quanto abbiamo visto in passato.

"Boris è molto più incentrato sull'affrontare chiunque sia nell'Impero in questo momento. Chiunque stia anche solo pensando di prendere l'Impero, lui porta la battaglia contro di loro. Niente più difensivi. Sta incarnando il dio Ulric, il dio della guerra, dell'inverno e dei lupi, e porta quella guerra con sé a tutti i nemici dell'Impero. Ha le unghie fuori," ha spiegato il direttore associato del design Sean Macdonald.

Abbiamo visto due nuove unità arrivare nell'Impero come parte di questo DLC: i Cavalieri Pantera e la Guardia Teutogena. La prima potrebbe essere disponibile per ogni fazione dell'Impero, mentre la seconda sembra molto legata a Middenland stessa. C'erano anche teaser per Hunting Hounds e il Celestial Hurricanum, quindi tenete d'occhio ancora altre unità in arrivo come parte di quello che sembra un ultimo evento per Total War: Warhammer III.