La FDA approva Yeztugo come il primo trattamento che offre quasi il 100% di protezione contro l'HIV

HQ

Anche se l'HIV non è automaticamente così pericoloso come lo era negli anni '80 e '90, rimane comunque un virus molto pericoloso se non trattato. Fortunatamente, però, la ricerca sta facendo progressi e Refractor ora riporta che il farmaco Yeztugo (lenacapavir) è stato approvato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

È descritto come il primo trattamento a offrire una protezione praticamente al 100% contro l'HIV, e tutto ciò che richiede sono due iniezioni annuali. Daniel O'Day, CEO di Gilead Sciences, commenta:

"Questo è un giorno storico nella lotta durata decenni contro l'HIV. Yeztugo è una delle scoperte scientifiche più importanti del nostro tempo e offre un'opportunità molto concreta per contribuire a porre fine all'epidemia di HIV."

L'azienda ora vuole rendere questa svolta disponibile al maggior numero possibile di persone, anche nei paesi più poveri.