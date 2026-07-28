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La FDA approva Yeztugo come il primo trattamento che offre quasi il 100% di protezione contro l'HIV

Basta due iniezioni annuali.

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Anche se l'HIV non è automaticamente così pericoloso come lo era negli anni '80 e '90, rimane comunque un virus molto pericoloso se non trattato. Fortunatamente, però, la ricerca sta facendo progressi e Refractor ora riporta che il farmaco Yeztugo (lenacapavir) è stato approvato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

È descritto come il primo trattamento a offrire una protezione praticamente al 100% contro l'HIV, e tutto ciò che richiede sono due iniezioni annuali. Daniel O'Day, CEO di Gilead Sciences, commenta:

"Questo è un giorno storico nella lotta durata decenni contro l'HIV. Yeztugo è una delle scoperte scientifiche più importanti del nostro tempo e offre un'opportunità molto concreta per contribuire a porre fine all'epidemia di HIV."

L'azienda ora vuole rendere questa svolta disponibile al maggior numero possibile di persone, anche nei paesi più poveri.

La FDA approva Yeztugo come il primo trattamento che offre quasi il 100% di protezione contro l'HIV

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