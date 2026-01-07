Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Fallout 76

La febbre delle Fallout torna mentre i conteggi dei giocatori Steam aumentano

Secondo i dati di SteamDB, il numero giornaliero di giocatori in tutto il catalogo di Fallout è aumentato, in alcuni casi quasi raddoppiando da un giorno all'altro.

HQ

Da quando la seconda stagione di Fallout è iniziata in onda su Prime, il numero di persone che giocano ai giochi su Steam è praticamente raddoppiato rispetto ai livelli precedenti.

Secondo le statistiche di SteamDB, Fallout 4, ad esempio, è passato da circa 20.000 giocatori giornalieri a oltre 40.000. Fallout 76 ha anche visto un aumento significativo. La base di giocatori precedentemente relativamente stabile, composta da circa 10-20.000 giocatori contemporanei, è schizzata alle stelle fino a circa 30.000, quasi il doppio rispetto alle settimane precedenti.

Ma non sono solo i giochi più recenti a crescere in popolarità. Anche i giochi più vecchi hanno visto un afflusso di giocatori, e classici come Fallout: New Vegas e persino Fallout 3 hanno visto aumentare significativamente il numero di giocatori contemporanei.

Questo fenomeno non è unico di questa nuova stagione di Fallout. Lo stesso effetto è stato notato in relazione alla prima stagione, ed è estremamente chiaro che la serie TV sta agendo come un potente richiamo di qualità.

Sei stato ispirato a tornare ai giochi Fallout dopo aver visto la serie TV?

Fallout 76
Fallout 76

Testi correlati

0
Fallout 76: WastelandersScore

Fallout 76: Wastelanders
RECENSIONE. Scritto da Kieran Harris

Il tanto atteso aggiornamento Wastelanders di Fallout 76 è finalmente arrivato. Introduce un arco narrativo completamente nuovo e, infine, gli NPC umani!

0
Fallout 76Score

Fallout 76
RECENSIONE. Scritto da Lorenzo Mosna

Dopo oltre un mese di vagabondaggio nelle terre della West Virginia, il nostro verdetto su Fallout 76. Non è andata come speravamo.



Caricamento del prossimo contenuto