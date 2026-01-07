La febbre delle Fallout torna mentre i conteggi dei giocatori Steam aumentano

HQ

Da quando la seconda stagione di Fallout è iniziata in onda su Prime, il numero di persone che giocano ai giochi su Steam è praticamente raddoppiato rispetto ai livelli precedenti.

Secondo le statistiche di SteamDB, Fallout 4, ad esempio, è passato da circa 20.000 giocatori giornalieri a oltre 40.000. Fallout 76 ha anche visto un aumento significativo. La base di giocatori precedentemente relativamente stabile, composta da circa 10-20.000 giocatori contemporanei, è schizzata alle stelle fino a circa 30.000, quasi il doppio rispetto alle settimane precedenti.

Ma non sono solo i giochi più recenti a crescere in popolarità. Anche i giochi più vecchi hanno visto un afflusso di giocatori, e classici come Fallout: New Vegas e persino Fallout 3 hanno visto aumentare significativamente il numero di giocatori contemporanei.

Questo fenomeno non è unico di questa nuova stagione di Fallout. Lo stesso effetto è stato notato in relazione alla prima stagione, ed è estremamente chiaro che la serie TV sta agendo come un potente richiamo di qualità.

Sei stato ispirato a tornare ai giochi Fallout dopo aver visto la serie TV?