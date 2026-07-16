La Federazione Calcistica Argentina rischia una multa per uno striscione sulle Falkland

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La Federazione Calcistica Argentina (AFA) rischia una multa o un'azione disciplinare dopo che i giocatori hanno tenuto uno striscione con la scritta "Le Falkland sono argentine" ("Las Malvinas son Argentinas ), dopo aver battuto l'Inghilterra 2-1 nella semifinale della Coppa del Mondo. L'azione viola le regole FIFA, che sono inequivocabili, vietando a giocatori, allenatori o a qualsiasi partecipante della partita di mostrare qualsiasi messaggio politico.

Non sarebbe la prima volta che la FIFA multa l'AFA per uno striscione con lo stesso messaggio riguardo alle Falkland: nel 2014 furono multati di 30.000 franchi svizzeri (24.700 € o 20.000 sterline) quando i giocatori sollevarono uno striscione con lo stesso messaggio in un'amichevole contro la Slovenia.

Il ricordo della guerra delle Falkland del 1982, in cui l'Argentina tentò e fallì il piccolo arcipelago sulla costa del Pacifico meridionale del paese, che rimane territorio britannico d'oltremare, rese questa partita particolarmente tesa, con il vicepresidente argentino che dichiarò che avrebbero giocato contro i "pirati usurpatori".