La Federazione Calcistica è "profondamente preoccupata" per la proposta della FIFA di vendere quote nella Coppa del Mondo

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La Football Association, organo di governo del calcio in Inghilterra, ha inoltre espresso le proprie preoccupazioni dopo che la FIFA ha annunciato un piano per creare una società controllata per vendere investimenti di minoranza in accordi commerciali con la Coppa del Mondo e altre competizioni. Si collocano in una via di mezzo tra le dichiarazioni inviate dalla UEFA (che ha rifiutato l'idea, vendere calcio non è in vendita) e la CONCACAF (l'ente nordamericano che si è solo lamentato che il piano sia stato annunciato senza consultazione).

Anche la FA (uno dei membri della 211 FIFA) si è lamentata di non essere a conoscenza dei piani. "Eravamo completamente ignari di questa proposta e non abbiamo dettagli sostanziali, inclusi quali siano effettivamente la proposta e quali condizioni siano allegate".

Pertanto, la FA mantiene la sua opinione completa fino a "quando la proposta sarà condivisa in modo completo e trasparente ora promesso dalla FIFA, esprimeremo le nostre opinioni e commenteremo ulteriormente." Tuttavia, hanno già lasciato intendere che non sembrano molto entusiasti dell'idea di rendere la Coppa del Mondo una competizione di fatto parzialmente privata: "Sulla base delle informazioni limitate, siamo profondamente preoccupati per la mancanza di processi e governance per arrivare a questo punto, e per la sostanza e i principi apparenti coinvolti".