La Federazione Calcistica Ecuadoriana si lamenta del trattamento ricevuto in Messico "molto lontano dal gioco corretto, dall'equità e dall'unità"

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Il Messico ha battuto l'Ecuador 2-0 negli ottavi di finale, qualificandosi come co-paese ospitante agli ottavi di finale, estendendo un record perfetto di quattro vittorie e zero gol subiti dopo le prime quattro partite. Per l'Ecuador, fu la fine della strada, per una squadra che un tempo era considerata una sorpresa per il torneo, ma che vinse solo una delle quattro partite affrontate, contro la Germania già eliminata.

Tuttavia, per la Federazione Calcistica Ecuadoriana non hanno avuto un torneo equo e hanno presentato un reclamo formale contro gli organizzatori della Coppa del Mondo a causa di una concentrazione da parte dei tifosi messicani davanti al loro hotel nel quartiere di Santa Fe a Città del Messico, la notte prima della partita: clacson d'auto, cori che si trasformavano in insulti e fuochi d'artificio a tarda notte per impedire ai giocatori di dormire profondamente la notte precedente alla partita.

"Questo comportamento è molto distante dai principi di gioco equo, equità e unità che una Coppa del Mondo dovrebbe rappresentare", ha dichiarato la Federazione in una dichiarazione, chiedendo agli organizzatori della Coppa del Mondo in Messico di "prestare maggiore attenzione a questi eventi e adottare le misure necessarie per salvaguardare l'integrità dei nostri giocatori e dello staff tecnico, e fan."

El País sottolinea che i tifosi messicani non avevano mai avuto questo tipo di comportamento prima delle partite precedenti, contro Sudafrica, Corea del Sud o Repubblica Ceca. Questo è stato, ovviamente, il loro primo incontro a eliminazione diretta, ma il significato è più profondo a causa delle scarse relazioni istituzionali tra i paesi.

I giocatori ecuadoriani non hanno avuto molto tempo per dormire e riposare a causa del volo e dei tifosi messicani

Ma non è stato l'unico ostacolo che l'Ecuador ha affrontato nelle ultime ore della Coppa del Mondo. Il loro volo di lunedì, il giorno prima della partita, da Columbus, Ohio, a Città del Messico, previsto per circa tre ore e mezza, più un'ora e mezza di trasferimento dall'aeroporto all'hotel, si è rivelato molto più lungo. "Eravamo in ritardo di più di tre ore; dovevamo arrivare alle sei di sera, e non è successo. Il trasferimento dall'aeroporto all'hotel è stato un volo di circa nove ore", si è lamentato l'allenatore dell'Ecuador Sebastian Beccacece prima della partita. "Le partite precedenti sono sempre state buone. Tutto è andato liscio in ogni locale, ma qui non è più stato lo stesso."

Non sapremo mai se l'Ecuador avrebbe fatto meglio se fosse stato più riposato, dopo la combinazione di un volo ritardato + fuochi d'artificio, rumori e insulti fuori dall'hotel durante la notte. Ma ora sono eliminati e Beccacece ha lasciato la squadra...