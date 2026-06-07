La Federazione Calcistica iraniana protesta perché alcuni membri sono stati privati dei visti dagli Stati Uniti

HQ

L'Iran parteciperà alla Coppa del Mondo dopo che tutti i giocatori avranno ricevuto i visti per entrare negli Stati Uniti e giocare le partite della Coppa del Mondo. I giocatori e parte dello staff atterrano in Messico domenica, dove saranno basati per il torneo: i visti specificano che giocatori e staff dovranno entrare e uscire dal paese nello stesso giorno delle loro partite.

Ci sono state ulteriori controversie perché gli Stati Uniti non hanno concesso visti a diversi membri della Federazione Calcistica Iraniana, tra cui il presidente dell'IFF Mehdi Taj, il direttore Mehdi Kharati, il segretario generale della federazione Hedayat Mombini e il direttore media Mohsen Motamedkia.

L'ambasciata iraniana ha criticato la decisione, affermando che membri chiave di qualsiasi nazionale di calcio sono stati esclusi. "Ora avete portato il trattamento deliberato e discriminatorio contro la nazionale iraniana di calcio al massimo livello", ha dichiarato l'ambasciata iraniana in Turchia in un post sui social media.

L'Iran gioca nel Gruppo G della Coppa del Mondo, contro la Nuova Zelanda (16 giugno), il Belgio (21 giugno) e l'Egitto (27 giugno).