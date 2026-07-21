La Federazione Calcistica Italiana si recò a Barcellona per cercare di convincere Pep Guardiola a diventare il loro allenatore

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Pep Guardiola è stato oggetto di voci come nuovo allenatore della nazionale italiana da quando ha lasciato il Manchester City alla fine della scorsa stagione, e ora queste voci cominciano a prendere forma, perché secondo Sky Italia, la Federazione Calcistica Italiana (FIGC), ha tenuto colloqui con lo spagnolo cinquantacinquenne per cercare di convincerlo a diventare il loro nuovo allenatore.

Attualmente, l'Italia non ha un allenatore dopo che Gennaro Gattuso ha lasciato il lavoro, a seguito del loro fallimento nella qualificazione per una Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva. E Guardiola è uno degli allenatori più ambiti senza lavoro al momento (si dice che Jurgen Klopp sia stato confermato come nuovo allenatore della Germania).

Lunedì, Sky ha dichiarato che Paolo Maldini, il nuovo direttore tecnico della FIGC, e Leonardo, il suo consigliere, sono stati a Barcellona. Non ci sono informazioni se Guardiola voglia davvero il ruolo, ma ora sappiamo che l'Italia sta facendo veri tentativi di assumerlo, sapendo che Guardiola parla fluentemente italiano e ha giocato per tre anni in Serie A tra il 2001 e il 2003: due anni al Brescia e uno alla Roma.