La Federazione Calcistica Palestinese nega la notizia di una partita FIFA con Israele: "Più di 1.000 atleti palestinesi sono stati uccisi"

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Lunedì, The Athletic ha riportato che la FIFA sta lavorando per organizzare una partita Israele vs. Palestina come apertura di un "festival calcistico", che si terrà negli Stati Uniti questo settembre, con squadre U-15, che prevedono partite più brevi su campi più piccoli e squadre più piccole, e accogliendo tutte le 211 nazioni FIFA, inclusa la Russia, che resta ancora vietata dalla Coppa del Mondo o dalle principali competizioni.

La Dichiarazione della Palestina Football Association ha inviato giovedì una dichiarazione affermando che i rapporti sono inaccurati e che non hanno ricevuto alcuna proposta ufficiale dalla FIFA. In ogni caso, se ne ricevessero una, la rifiuterebbero, perché non parteciperanno a nessun atto di sportwashing, mentre Israele ha ucciso oltre 73.000 persone da ottobre 2023, inclusi 1.000 atleti, e ha lasciato oltre due milioni di senzatetto a Gaza.

"Nelle circostanze attuali, il PFA respinge categoricamente qualsiasi tentativo di promuovere o imporre partite con una potenza occupante che prende di mira sistematicamente atleti palestinesi e infrastrutture sportive. Rifiutiamo di far parte di qualsiasi iniziativa che funga da sportswashing mentre i giocatori palestinesi continuano a subire violazioni quotidiane."

L'ex capitano nazionale di calcio Sulaiman Al-Obaid fu ucciso negli attentati da parte di Israele, così come il campione di karate Nagham Abu Samra. "Per la PFA, la priorità è chiara: giustizia, responsabilità e protezione degli atleti palestinesi in conformità con le leggi FIFA e i principi della Carta Olimpica. Continuiamo a chiedere che Israele sia ritenuto responsabile per le sue violazioni dei regolamenti sportivi internazionali."