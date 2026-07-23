La Federazione Francese di Calcio ha annunciato una conferenza stampa per annunciare Zidane come nuovo allenatore

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La Federazione Francese di Calcio ha annunciato una nuova conferenza stampa per martedì 28 luglio alle 11:00 CEST. Hanno confermato che il prossimo allenatore della nazionale francese sarà annunciato lo stesso giorno della riunione del Comitato Esecutivo, e la conferenza stampa sarà trasmessa sul canale YouTube.

Sarà il giorno 'Z', il giorno in cui la leggenda francese Zinedine Zidane sarà annunciata come allenatore della nazionale francese, sostituendo Didier Deschamps, che avrebbe dovuto dimettersi a qualunque fine fosse l'esito della Coppa del Mondo (si sono classificati in un deludente quarto posto, dopo due dure sconfitte contro Spagna e Inghilterra).

Zidane è stato segnalato come nuovo allenatore da mesi ed è rimasto senza lavoro da quando ha lasciato il Real Madrid nel 2021, l'unica squadra che ha allenato (oltre al Real Madrid Castilla, la sua B-Team, dal 2014). Da giocatore, ha collezionato 108 presenze con la Francia, segnando una doppietta nella finale dei Mondiali 1998, anno in cui ha vinto anche il Pallone d'Oro.

Le prime quattro partite di Zidane come allenatore della Francia saranno a settembre e ottobre, all'inizio della Nations League: partite contro Turchia (25 settembre), Belgio (28 settembre), Italia (2 ottobre) e nuovamente Belgio il 5 ottobre.