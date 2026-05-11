La Fenomeno Roadster è la Lamborghini senza tetto più veloce di sempre

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Lamborghini ha finalmente presentato ufficialmente la nuova Fenomeno Roadster, un'hypercar ibrida V12 senza tetto che diventa ufficialmente la Lamborghini open-top più veloce e potente mai costruita.

La Fenomeno esistente era già un animale selvatico, e la nuova roadster mantiene il V12 ibrido da 6,5 litri che eroga circa 1065 cavalli, sufficienti a raggiungere uno 0-100 chilometri orarii in soli 2,4 secondi. Apparentemente può anche raggiungere i 349 chilometri orari, rendendola la roadster Lambo più veloce mai costruita.

La produzione sarà ancora più limitata rispetto alla coupé. Sono previsti solo 15 esemplari, ciascuno dei quali costerà circa 5 milioni di euro e, non sorprende, ognuno di esemplari è già stato già rivenduto.

Secondo i rapporti, gli acquirenti sono stati selezionati personalmente da Lamborghini, molti dei quali già possiedono decine di modelli ultra-esclusivi del marchio.