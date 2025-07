La Ferrari annuncia un nuovo "modello base" che sostituirà la Roma

HQ

Le Ferrari non sono certo un'auto qualunque, ma se stavate pensando di acquistare una di queste supercar pur essendo attenti ai soldi, è probabile che abbiate guardato il Roma. Perché? La Ferrari attribuisce al modello piuttosto sbalorditivo l'opzione di "modello d'ingresso ", ma non sarà così in futuro.

Ferrari ha annunciato il sostituto del Roma, non appena il Amalfi diventerà la sua alternativa di ingresso. Questa è descritta come una coupé a due posti con motore V8 anteriore-centrale e sta cercando di evolvere la formula del concetto di gran turismo.

La vettura offrirà prestazioni al top in grado di erogare 640 cv di potenza e un tempo da 0 a 100 km/h di 3,3 secondi. Ha un'aerodinamica attiva e un'ala posteriore mobile, un display centrale da 10,25" con supporto Apple CarPlay e Android Auto, una filosofia di design minimalista, ruote forgiate, accenti in fibra di carbonio e, forse la cosa più eccitante di tutte, un pulsante di avviamento fisico.

L'auto sarà messa a disposizione dei clienti per la prima volta nel 2026 con un prezzo previsto di oltre 200.000 euro. Dai un'occhiata al sorprendente Amalfi qui sotto.

