La Ferrari aveva bisogno dell'aiuto della NASA perché l'accelerazione di Luce era troppo rapida A quanto pare, l'accelerazione dell'EV è diversa da quella dei motori a combustione.

HQ Il prossimo EV della Ferrari, la Luce, non è solo veloce - apparentemente è troppo veloce, almeno dal punto di vista umano. Secondo il CEO dell'azienda in un'intervista con Autocar India (tramite Motor1), Ferrari ha effettivamente consultato la NASA durante lo sviluppo dell'auto, non per renderla più veloce, ma per capire quanta accelerazione fosse troppo per il cervello umano. Il problema, a quanto pare, non è la velocità pura, ma come EV la fornisce. A differenza delle auto a combustione, non ci sono cambi di marcia per suddividere la forza - solo una spinta continua. Ferrari ha scoperto che, a un certo punto, quel tipo di accelerazione lineare può diventare disorientante piuttosto che eccitante, spingendo l'azienda a coinvolgere sia esperti medici che specialisti aerospaziali. I primi dati indicano oltre 1.000 cavalli, un sistema a quadruplo motore e un tempo da 0 a 100 km/h di circa 2,5 secondi - chiaramente in territorio hypercar. Puoi guardare l'intervista qui sotto.