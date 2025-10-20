La Ferrari ha costruito una moderna F40-tribute

HQ

Se ricordate, poco prima dell'estate il campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha parlato del motivo per cui ha venduto la sua intera collezione di auto sportive. Lewis voleva invece usare i soldi per l'arte, ma soprattutto voleva essere pronto a investire milioni in una possibile futura costruzione da esibizione alla Ferrari, perché il suo sogno è quello di essere coinvolto nella progettazione di una moderna F40, con un cambio manuale e un V8 proprio dietro il sedile del guidatore. Lewis non ci è ancora arrivato, ma un altro cliente di alto profilo con un sacco di soldi lo ha fatto e si è fatto costruire dalla banda di Maranello una Ferrari unica nel suo genere che rende omaggio al classico che è la F40. Questa vettura speciale viene quindi costruita in un solo esemplare, è basata sulla 296 GTB e quindi purtroppo non ha né un V8 né un cambio manuale. Ma ha una carrozzeria in fibra di carbonio su misura, che non assomiglia affatto alla Ferrari F40, soprattutto non nella parte anteriore. Puoi leggere di più a riguardo su Carscoops.