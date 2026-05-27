Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

La Ferrari ha finalmente presentato ufficialmente la sua prima EV, nota come Luce

E il suo aspetto è divisivo, per usare un eufemismo.

HQ

Hanno svelato il nome, le partnership ufficiali dietro questa ambiziosa nuova iniziativa e persino alcune immagini del concept degli interni. Ora, tutti i pezzi si sono messi insieme e la Ferrari ha presentato ufficialmente il suo primo EV, la Luce.

Bene, allora mettiamoci al lavoro. La Luce è un grand tourer a quattro porte e cinque posti con un nuovo linguaggio di design, trazione integrale a quattro motori e oltre 1000 cavalli. Secondo i dati iniziali, raggiungerà i 100 chilometri orarie in soli 2,5 secondi e raggiungerà un massimo di circa 310 chilometri orari.

Lo stile, sia all'interno che all'esterno, è, come già rivelato, sviluppato insieme all'ex responsabile design Apple Jony Ive e al suo team LoveFrom, e quindi la Luce appare diversa da qualsiasi Ferrari prima di essa.

Sotto la Luce è montata su una piattaforma EV su misura sviluppata interamente a Maranello. Ci sono quattro motori elettrici e si dice che la batteria da 122kWh offra oltre 500 chilometri di autonomia. Ferrari ha inoltre progettato vibrazioni artificiali e un sistema audio unico per preservare una certa connessione emotiva normalmente associata ai motori a combustione del marchio.

I prezzi dovrebbero partire intorno ai 550.000 € prima delle opzioni, con consegne previste per la fine del 2026.

La Ferrari ha finalmente presentato ufficialmente la sua prima EV, nota come Luce
La Ferrari ha finalmente presentato ufficialmente la sua prima EV, nota come Luce
La Ferrari ha finalmente presentato ufficialmente la sua prima EV, nota come Luce

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto