La Ferrari ha finalmente presentato ufficialmente la sua prima EV, nota come Luce

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Hanno svelato il nome, le partnership ufficiali dietro questa ambiziosa nuova iniziativa e persino alcune immagini del concept degli interni. Ora, tutti i pezzi si sono messi insieme e la Ferrari ha presentato ufficialmente il suo primo EV, la Luce.

Bene, allora mettiamoci al lavoro. La Luce è un grand tourer a quattro porte e cinque posti con un nuovo linguaggio di design, trazione integrale a quattro motori e oltre 1000 cavalli. Secondo i dati iniziali, raggiungerà i 100 chilometri orarie in soli 2,5 secondi e raggiungerà un massimo di circa 310 chilometri orari.

Lo stile, sia all'interno che all'esterno, è, come già rivelato, sviluppato insieme all'ex responsabile design Apple Jony Ive e al suo team LoveFrom, e quindi la Luce appare diversa da qualsiasi Ferrari prima di essa.

Sotto la Luce è montata su una piattaforma EV su misura sviluppata interamente a Maranello. Ci sono quattro motori elettrici e si dice che la batteria da 122kWh offra oltre 500 chilometri di autonomia. Ferrari ha inoltre progettato vibrazioni artificiali e un sistema audio unico per preservare una certa connessione emotiva normalmente associata ai motori a combustione del marchio.

I prezzi dovrebbero partire intorno ai 550.000 € prima delle opzioni, con consegne previste per la fine del 2026.