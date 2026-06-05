La Ferrari Luce continua a essere controversa - ora a causa dei suoi enormi tergicristalli

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Anche se la Ferrari Luce merita una discussione, in una certa misura, il dibattito è già diventato tossico e ossessivo. Ora, sembra che internet abbia trovato un nuovo aspetto del suo controverso design esterno di cui lamentarsi; I tergicristalli dell'auto sono piuttosto grandi.

Foto fresche (di Derek Photography) e video della prima EV della Ferrari hanno messo in luce una caratteristica di design insolita che molti hanno trascurato durante il debutto dell'auto. Invece di nascondersi sotto la base del cofano come nella maggior parte delle auto, i tergicristalli della Luce si posizionano in posizione verticale lungo i montanti A quando non vengono usati, rendendoli impossibili da ignorare una volta individuati.

Ferrari afferma che la parte anteriore ultra-bassa della Luce e il design senza soluzione di continuità cofano-parabrezza non hanno lasciato spazio a un sistema di tergicristalli tradizionale. Di conseguenza, gli ingegneri hanno sviluppato una soluzione brevettata che immagazzina le pale verticalmente e aiuta a preservare l'efficienza aerodinamica dell'auto. L'azienda sostiene che il design crei persino piccoli vortici d'aria che migliorano il flusso d'aria sulla carrozzeria.

Questo non ha impedito alle persone di prendere in giro i tergicristalli online. Gli utenti dei social media li hanno paragonati ad antenne di insetti, orecchie di coniglio e persino ai tergicristalli dei vecchi autobus. Considerando le critiche più ampie già rivolte allo stile della Luce, l'insolita disposizione dei tergicristalli è diventata un altro argomento di dibattito - e ridicolo.