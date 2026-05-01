La Ferrari Purosangue riceve una versione Handling Speciale

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La Ferrari ha ulteriormente migliorato il suo amatissimo SUV, il Purosangue, con una versione Handling Speciale. Pur mantenendo il V12 da 6,5 litri che eroga 715 cavalli, le modifiche sono ovviamente estremamente focalizzate sulla tenuta di strada.

Le sospensioni attive sono state ricalibrate per ridurre il movimento della carrozzeria di circa il 10%, rendendo l'auto più compatta, più reattiva e più controllata in curva. Anche i cambi di marcia sono stati affinati tramite modifiche software, soprattutto nelle modalità di guida più aggressive, conferendo all'auto una sensazione più immediata e "sportiva". Inoltre, il V12 ha un profilo sonoro rivisitato, nuovi cerchi tagliati diamantati, dettagli esterni più scuri e molto, molto altro.

Le prime stime suggeriscono che i prezzi potrebbero avvicinarsi ai 500.000 dollari, spingendolo ancora più in territorio ultra-lusso. Puoi vederlo qui sotto