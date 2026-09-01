La Ferrari rende omaggio a Michael Schumacher questo fine settimana al Gran Premio d'Italia

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La stagione di Formula 1 si dirige a Monza questo fine settimana per il Gran Premio d'Italia, e la Ferrari ha preparato una livrea speciale per il loro GP di casa, per rendere omaggio al grande Michael Schumacher. Il 2026 segna 30 anni dal primo ingresso del tedesco in Ferrari, e anche 20 anni dalla sua ultima vittoria con la squadra, al GP di Cina 2006. In quel periodo, ha vinto cinque titoli mondiali (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) oltre a cinque vittorie a Monza con la Ferrari, nel 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006.

Questo fine settimana, Charles Leclerc e Lewis Hamilton saliranno al volante con un'auto con il logo di Schumacher e le sette stelle che ha usato per portare sul casco a simboleggiare i suoi sette titoli, tributi ispirati all'"impatto sul mondo delle corse" e alla "sua mentalità duratura".

La Ferrari spera di ottenere un buon risultato questo weekend e è seconda nella classifica costruttori con 338, anche se una rimonta contro Mercedes (con 425 punti) è improbabile. Ma Lewis Hamilton è attualmente a pari merito con George Russell (183) a punti, dato che il pilota britannico è migliorato visibilmente nella sua seconda stagione con la Scuderia.