La Ferrari svela una livrea speciale per commemorare il primo titolo di F1 di Niki Lauda 50 anni fa

Nel 1975, Niki Lauda con la Ferrari vinse il suo primo dei tre Campionati del Mondo di Formula 1. Per l'appunto, Lauda lo vinse nel penultimo Gran Premio (la stagione si componeva di 14 gare), che si svolse in Italia, Gran Premio di casa della Ferrari (un anno prima del suo famoso incidente). Si svolse il 7 settembre 1975 ed esattamente 50 anni dopo si svolgerà il Gran Premio d'Italia.

Per commemorare l'anniversario, la Ferrari utilizzerà una livrea speciale che rende omaggio alla Ferrari 312T di Lauda. La livrea mostra il bianco in modo più evidente, così come i numeri retrò e i copriruota.

Arriverà però in un momento delicato per la Ferrari. Nessuno dei loro piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ha terminato il Gran Premio d'Olanda dopo gli incidenti, e Hamilton è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver violato i limiti di velocità delle bandiere gialle. La Ferrari è seconda nella classifica costruttori, ma con meno di mezzo punto di vantaggio sulla McLaren.