La festa dei New York Knicks è stata cancellata a causa della visita di Trump alla partita NBA

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Stasera sarà storica a New York, perché per la prima volta in 27 anni, i New York Knicks giocheranno una partita delle Finali NBA al Madison Square Garden. I Knicks affrontano i San Antonio Spurs (che hanno già sconfitto nelle prime due partite a San Antonio) e puntano a vincere il loro primo titolo NBA dal 1973. Da allora hanno raggiunto due finali, perdendo contro gli Houston Rockets nel 1994 e contro gli stessi Spurs nel 1999.

L'evento è così grande che il proprietario dei Knicks, James Dolan, ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla partita, il che significa che ci sarà un enorme aumento della sicurezza. Di conseguenza, il Dipartimento di Polizia di New York ha confermato che la tradizionale festa fuori dal Madison Square Garden, con migliaia di tifosi che guardano la partita su un grande schermo, è stata cancellata.

Secondo ESPN, "il permesso per la partita di visione della partita 3 di Plaza33 è stato negato dall'ufficio autorizzazione della città in consultazione con il NYPD", anche se la Casa Bianca ha detto che non era a causa del presidente. Tuttavia, si aspettano che la festa si svolga in Gara 4 mercoledì, in cui i Knicks potrebbero effettivamente vincere il titolo, se vincono stasera.

Le partite New York Knicks vs. San Antonio Spurs si giocano lunedì e mercoledì (2:30 AM CEST, 13:30 BST del giorno successivo in ora europea) e fanno parte di una serie al meglio delle sette. Se gli Spurs vincono una partita, Gara 5 si terrà di nuovo a San Antonio domenica.