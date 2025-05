La festa di compleanno di Trump presenterà 25 carri armati M1 Abrams alla parata di Washington La celebrazione militare combinata con il 79° compleanno del presidente dovrebbe costare fino a 45 milioni di dollari.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . I funzionari degli Stati Uniti hanno appena rivelato i piani per una parata su larga scala a Washington per celebrare sia il 79° compleanno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il 250° anniversario dell'esercito degli Stati Uniti. L'evento includerà 25 carri armati M1 Abrams e oltre 6.500 soldati, con costi stimati tra i 25 e i 45 milioni di dollari, escluse le spese cittadine. La parata riflette il passato interesse di Trump per le esibizioni militari, nonostante le critiche sulla sua portata e sui suoi costi. La foto mostra un carro armato americano M1 Abrams, che è stato fornito all'esercito ucraino per rafforzare le loro capacità corazzate nel conflitto in corso, ed è una forza formidabile sul campo di battaglia // Shutterstock