La FIA pubblica i nuovi regolamenti di Formula 1 2026 e una pratica guida per principianti

La Formula 1 ha rivelato i nuovi regolamenti per il 2026, descritti come la più grande riforma dei regolamenti nella storia dello sport. Queste regole vanno da nuove regole aerodinamiche che modificheranno l'aspetto delle auto di F1, a regole sulle unità di potenza, principalmente che prevedono una riduzione della potenza del motore a combustione interna, e le auto avranno una divisione 50-50 tra benzina ed elettrica, oltre a utilizzare carburanti sostenibili che non influenzeranno le prestazioni.

Tutti questi cambiamenti sono difficili da comprendere e ancora di più da spiegare, quindi la FIA ha già lanciato una serie di guide per riassumere i punti più importanti, tra cui una panoramica della nuova terminologia e domande frequenti.

La Formula 1 promette che le vetture dal 2026 saranno più impegnative per le squadre e i piloti. Non solo dovranno abituarsi alle nuove regole, ma i guidatori avranno "più potere che mai", con maggiore responsabilità sulle decisioni di distribuzione, rigenerazione e conservazione dell'energia.

Le auto stesse saranno "più corte, strette, leggere e agili", con un passo ridotto (da 3600mm a 3400mm) che dovrebbe essere più reattivo in curva, con pneumatici Pirelli da 18 pollici, ma più stretti (25mm più stretto davanti, 30mm più stretto dietro). La deportanza sarà ridotta del 15% al 30%.

Quando inizia la stagione di Formula 1 2026?

I piloti potranno prima provare queste nuove carte con un test privato al Circuit de Barcelona-Catalunya tra il 26 e il 30 gennaio, con altri test insieme a febbraio in Bahrain, prima che la stagione inizi in Australia dal 6 all'8 marzo.

Forse la cosa più entusiasmante per i tifosi è che queste nuove normative dovrebbero rendere lo sport più eccitante e meno prevedibile, dato che tutte le squadre e i piloti affrontano sfide senza precedenti e drastiche, e le auto che funzionavano prima potrebbero non funzionare più altrettanto bene ora. Un nuovo inizio che offre nuove opportunità a tutti di migliorare il settore. Sei entusiasta per la Formula 1 nel 2026?